5 vragen over de overlast in Culemborg

5 vragen over Terweijde, de wijk in Culemborg die al jaren wordt geteisterd door problemen.

Dinsdag werden 7 vermoedelijke leden van een jeugdbende aangehouden.



Wat is Terweijde voor wijk?

In de jaren zeventig vestigden zich er Molukkers en later kwamen er ook Marokkanen wonen. Wanneer in 2004 een groep Marokkaanse jongeren voor overlast zorgt, kondigt de gemeente Culemborg een harde aanpak aan. Dit heeft extra stadswachten, cameratoezicht, een mobiele wijkpost en uiteindelijk 26 arrestaties tot gevolg. De spanning tussen Marokkaanse en de Molukse jongeren laait steeds weer op.

Wat is er sindsdien gebeurd?

In september 2009 gaat het opnieuw mis. Een aanvaring tussen groepen Marokkaanse en Molukse jongeren leidt tot onrust. Ongeveer 100 jongeren gaan met elkaar op de vuist. In de jaarwisseling 2009/2010 rijdt een door Marokkaanse jongeren bestuurde auto in op een groep Molukkers met meerdere gewonden tot gevolg. Op 4 januari 2010 kondigt de burgemeester een noodverordening af. Culemborg huurt straatcoaches in die de jeugd op het rechte pad moeten brengen. In de zomer van 2012 gaan meerdere auto's in vlammen op. Volgens gedupeerden wordt de wijk geterroriseerd door hangjongeren en zijn de branden gerichte acties tegen mensen die klagen over overlast.

Waarom gaat het daar al jaren mis?

De inwoners vertrouwen niet alleen elkaar niet, ook het vertrouwen in instanties is klein. Aangiftes worden niet serieus genomen en de gemeente biedt werkloze hangjongeren te weinig perspectief, is de klacht. Doordat het om een grote groep inwoners gaat, is het moeilijk om de vinger op de zere plek te leggen. Concrete oplossingen kunnen maar moeilijk gevonden worden.

Volgens criminoloog Ferwerda heeft Culemborg een groot-stedelijk probleem en dat is volgens hem opmerkelijk.

Waarom grijpen de autoriteiten nu in?

De politie-actie is zorgvuldig voorbereid met de massale inzet van agenten en rechercheurs. Het onderzoek naar de jeugdbende begint in augustus vorig jaar. Door op dinsdagmorgen woningen binnen te vallen hebben politie en justitie drie dagen de tijd om verdachten te verhoren en ze vrijdag voor te leiden aan de rechter-commissaris.

Is het in Gelderland alleen in Culemborg hommeles?

Dergelijke problemen spelen ook al jaren in Zaltbommel en in Ede. In Ede besluiten de gemeente en de politie in 2008 tot een samenscholingsverbod voor een groep Marokkaanse jongeren in de wijk Veldhuizen. Dat duurt anderhalf jaar. De problemen doen zich daarna voor in de wijk Rietkampen en ook daar komt het tot een samenscholingsverbod. Dat wordt deze maand opgeheven. In Zaltbommel is onlangs een rechtszaak begonnen tegen een jeugdbende die overlast veroorzaakt.