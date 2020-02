Toppers synchroonzwemmen in Nijmegen

De vrouwen zijn in training voor de Olympische Zomerspelen in Rio de Janeiro in 2016. Onder de vier is de Nijmeegse Liza Foppen.



Normaal gesproken trainen de vier dames zo'n 35 uur per week in Nieuw-Vennep en Amsterdam, Liza Foppen uit Nijmegen reist daarbij ook nog minstens 15 uur per week. Drie van deze zwemsters hebben op het WK in Barcelona gezwommen en daar toen drie finaleplaatsen behaald. Een van de vier zwemsters, Margot de Graaf, zwemt de nationale solo. Zij is de beste synchroonzwemster van Nederland. Een solo is geen olympisch onderdeel, dus wordt de solo gezwommen op EK's en WK's.

Juniorenduet

De jongste twee, Nienke Grun uit Nieuw-Vennep en Liza Foppen uit Nijmegen, zijn als nationaal juniorenduet in mei 2013 zevende geworden op het Europese Junioren Kampioenschap in Polen. Zij vormden toen nog niet lang een duet. Ze hopen hoge ogen te gaan gooien op het Wereld Junioren Kampioenschap in Finland in oktober 2014.

De vier zwemsters presenteren zich later deze maand op het NK synchroonzwemmen. Zij zullen zich dan ook officieel aan de pers voorstellen, hun sponsorplan presenteren en hun website lanceren.