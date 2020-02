Minister Schippers: vanaf nu gaat de NVWA weer hard optreden

De NVWA moet scherpe tanden laten zien. 'Bedrijven moeten weten dat als je het als bedrijf niet goed doet, dat je dan een slechte hebt aan de NVWA. Met ons nieuwe en scherper toezicht zullen we harder optreden', zei Schippers in het debat over de voedselveiligheid in de vlees- en vissector.

Productiebanden stilleggen, bedrijven tijdelijk sluiten, samenwerken met het Openbaar Ministerie om mogelijk te straffen en hogere boetes. Volgens staatssecretaris Dijksma van Economische Zaken waren de controleurs nog te veel de bedrijven aan het helpen met oplossen van problemen. Vanaf nu moet de toezichthouder meer afstand nemen en hard optreden waar dit nodig is. Dit tot tevredenheid van Dion Graus van de PVV die al jaren pleit voor een harder optreden, inclusief gevangenisstraffen.

Schippers wil de Gezondheidswet ook aanpassen om ervoor te zorgen dat inspectierapporten op individueel niveau openbaar gemaakt kunnen worden. Sjoera Dikkers van de PvdA vindt dat niet ver genoeg gaan. Er moet niet alleen de mogelijkheid zijn om dit te doen, maar het moet verplicht worden. Zij zal hiervoor een amendement indienen.

Hogere boetes

De minister heeft toegezegd dat het boeteplafond verhoogd wordt. Visverwerker Foppen uit Harderwijk kreeg voor de salmonellabesmetting in 2012 (4 doden, 23.000 mensen ziek) een maximale boete van 4200 euro. De minister wil het maximum verhogen naar 81.000 euro. En ze wil ook kijken of het bedrijf ook op een percentage van de omzet afgerekend kan gaan worden. Over de boetes zal later verder gesproken worden.

'NVWA naar Volksgezondheid'

De NVWA valt nu nog zowel onder het ministerie van Economische Zaken als onder Volksgezondheid. De ChristenUnie en de Partij voor de Dieren hebben moties ingediend om ervoor te zorgen dat de toezichthouder alleen nog onder Volksgezondheid komt te vallen. Volgens de ChristenUnie is dit nodig, omdat bij incidenten zoals de Q-koorts economische belangen in de weg staan. De belangen zouden te veel verstrengeld worden, zodat de volksgezondheid niet de hoogste prioriteit heeft.

Staatssecretaris Dijksma ontkent dat dit het geval is. Volksgezondheid staat bij allebei op nummer één volgens haar. Dijksma: 'Het is nu niet de prioriteit om de NVWA bij Economische Zaken weg te halen. De minister en ik zitten nu met 130 km/uur samen op weg in een auto. Het is niet verantwoord om deze auto met die snelheid af te laten slaan en stil te gaan staan. Dan komt de boel stil te liggen. Er is geen enkele aanleiding om het eigenaarschap naar een andere departement over te hevelen.'

Volgens de staatssecretaris moeten er prioriteiten gesteld worden. Wat nu eerst moet gebeuren is dat de organisatie op orde wordt gebracht en dat de organisatie sterker gemaakt wordt. 'Ik ga ervoor zorgen dat de NVWA dit gaat lukken', zegt Dijksma.

Foto ANP: minister Schippers en staatssecretaris Dijksma tijdens het debat woensdagmiddag