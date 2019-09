Jan Siebelink ambassadeur van de Smaak in Ede

Het jaar 2014 staat in Ede helemaal in het teken van Hoofdstad van de Smaak.

Na Venlo vervult Ede dit hele jaar deze rol. Tijdens de nieuwjaarsreceptie wordt op feestelijke wijze de aftrap gegeven voor het smaakvolle jaar.

Om de boodschap van het lekkere lokale product te verwoorden, maakt de organisatie gebruik van een aantal prominente en landelijk bekende Edenaren. Op dit moment siert het hoofd van schrijver en Edenaar Jan Siebelink tientallen borden aan lantaarnpalen in de hele gemeente Ede. Siebelink vertelt op de poster dat hij bij de Edese producten ‘de zuivere smaak van vroeger’ proeft. Naast Siebelink zijn ook cabaretier Hans Dorrestijn, weerman Reinier van den Berg, weervrouw Amara Onwuka en het jonge wielertalent Jaap de Jong smaakambasssadeurs van Ede.

Kinderen van verschillende scholen in Ede houden een optocht ter ere van de Hoofdstad van de Smaak.

Bestek

Half december overhandigde burgemeester Wilma Delissen van de gemeente Peel en Maas namens Venlo aan wethouder Breunis van de Weerd van Ede een set uit de kluiten gewassen bestek. Delissen kijkt terug op een zeer geslaagd jaar als Hoofdstad van de Smaak. De organisatie in Ede staat inmiddels in de startblokken om het smaakjaar 2014 te beginnen. Inmiddels is de volledig vernieuwde website online gegaan. Op deze site staat een compleet overzicht van alle adressen die gezamenlijk zorgen voor een assortiment aan streekproducten.



Honinggebakdag

Het hele jaar door worden activiteiten op het gebied van smaak gehouden. Zo is er op 11 januari de Kunstduik in Cultura, een voorstelling over kunst in combinatie met lokaal voedsel. Op twee zaterdagen in januari verzorgt smaakcentrum Essensor regionale smaaktestdagen. Op 25 januari houdt Imkerij De Werkbij de Honinggebakdag, met bakwedstrijden en workshops.