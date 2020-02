Einde zoektocht naar beheerder Slot Loevestein in zicht

Volgens een woordvoerder van het kasteel bevinden de gesprekken zich in een afrondende fase.

1300 cv's



De belangstelling voor de vacature van beheerder van Slot Loevestein was overweldigend. In totaal hebben zich 800 koppels aangemeld en zijn er 1300 cv's opgestuurd. De stormloop op de vacature is opmerkelijk, want in eerste instantie was er nauwelijks belangstelling. Na veel aandacht in de media stroomden de sollicitaties alsnog binnen.



Eenzaam



De nieuwe beheerders moeten volgens de functieomschrijving vooral stressbestendig zijn en tegen eenzaamheid kunnen. In het naseizoen is het rustiger in Poederoijen en bij hoogwater is het kasteel afgesloten van de buitenwereld.