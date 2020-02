In Gelderland is de werkloosheid opnieuw gestegen, en wel van 5 naar 5,7 procent, meldt het CBS.





Er waren in april 45.800 mensen werkloos. In maart waren dat 45.500, een verschil van 300 mensen. Ter vergelijking vorig jaar waren er in april 34.000 Gelderlanders werkloos.

In heel Nederland zitten 650.000 mensen zonder werk. Dat is 8,2 procent van de beroepsbevolking. In de afgelopen drie maanden kwamen er in Nederland gemiddeld 19.000 werklozen per maand bij, vooral mannen.



Universitair hoofddocent Maarten Wolbers van de Radboud Universiteit in Nijmegen pleit ervoor dat de werkloosheid lokaal en regionaal wordt aangepakt.