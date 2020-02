Autobezit Gelderland stijgt nog steeds

Begin 2013 waren in Gelderland ruim 894.000 auto's in particulier bezit; het hoogste aantal ooit en zo'n 12 procent méér dan in 2005.



Oorzaak van de stijging is volgens het CBS dat 65-plussers langer blijven autorijden en dat deze leeftijdscategorie in aantal toeneemt.



Volgens het CBS stijgt het autobezit de laatste jaren wel minder hard, als gevolg van de crisis.



In 2010 stond de teller op gemiddeld 1 auto per Gelders huishouden. Dat gemiddelde ligt nu iets hoger op 1,02 per huishouden, oftwel één extra auto per 50 huishoudens.

Voor de liefhebber:



Het wagenpark werd er in al die jaren trouwens niet kleurrijker op. In 2013 was grijs verreweg de meestvoorkomende kleur (2,5 miljoen stuks), op afstand gevolgd door zwart (1,7 miljoen stuks). Rode auto's, acht jaar geleden nog erg populair, zie je steeds minder op de wegen. Waren dat er in 2005 nog ruim een miljoen in Nederland, nu zijn dat er nog geen 700.000 meer.

Klein lichtpuntje tussen al dat zwart en grijs: het aantal roze auto's op de weg verviervoudigde in dezelfde tijd tot ruim vierduizend.

Aantal auto's per huishouden

Drenthe 1,11

Zeeland 1,06

Noord-Brabant 1,05

Overijssel 1,03

Limburg 1,03

Gelderland 1,02

Friesland 1,02

Flevoland 0,96

Utrecht 0,88

Groningen 0,85

Zuid-Holland 0,83

Noord-Holland 0,78

Bron CBS

Aantal auto's per huishouden.

Autodichtheid per provincie.