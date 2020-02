Verbazing over 'vleeshufters' in havo-examen

In het essay uit de Volkskrant van 28 augustus 2010 behandelt Vonk de vraag of het eten van vlees al dan niet verantwoord is. Ze noemt vleeseters 'asociale lomperiken', een term die is gebaseerd op een omstreden onderzoek van haar met Diederik Stapel. In 2011 kwam aan het licht dat de Tilburgse hoogleraar Stapel het onderzoek over 'vleeshufters' had verzonnen. De gegevens van dat onderzoek werden gebruikt door Vonk. Stapel werd door de universiteit ontslagen, Vonk kreeg een berisping.

Het CDA vraagt zich in Kamervragen af of het goed is om in een examen voor kinderen een tekst te gebruiken waarin vleeseters worden weggezet als domme en asociale mensen. Ook had op zijn minst in het examen vermeld moeten worden dat het onderzoek verzonnen is en dat Vonk is berispt, vinden de Kamerleden Rog en Geurts. De christen-democraten willen dat staatssecretaris Dekker van Onderwijs met het College voor Examens in gesprek gaat over de kwestie.