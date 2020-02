'Haal natuurbeheer weg bij de boeren'

Dat is de belangrijkste conclusie uit het advies van de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (Rli) dat donderdagmiddag aan staatssecretaris Sharon Dijksma is overhandigd.



Volgens de opstellers van het rapport 'Onbeperkt Houdbaar' (pdf) is het natuurbeheer door boeren 'op een groot fiasco uitgelopen'. Het kabinet wil het natuurbeleid herzien en had om het onderzoek gevraagd.



Daarin staat dat de afgelopen 20 jaar één miljard euro is uitgegeven aan boeren die de natuur beheren. Maar volgens de onderzoekers is de biodiversiteit dramatisch achteruit gegaan. Dat zou onder meer komen door bemesting en gifgebruik.

Onderzoeker Frank Berendse van de Wageningen Universiteit benadrukt dat er vooral keuzes gemaakt moeten worden. 'Je moet kiezen voor grote kansrijke gebieden of gebieden die aansluiten op natuurgebieden. Alleen door de aandacht te concentreren kun je de biodiversiteit weer vergroten.'



Alleen boeren die bereid zijn de grondwaterstand te verhogen, veel minder gif en mest gebruiken en die bij natuurreservaten werken, zouden nog subsidie moeten krijgen. Voor veel boeren zijn de subsidies voor natuurbeheer een groot deel van hun inkomsten.



Weidevogels



Het belangrijkste doel van natuurbeheer is het in stand houden van biodiversiteit; het aantal dier- en plantsoorten dat we in Nederland kennen. Het onderhoud dat de boeren doen is niet effectief genoeg. In de hele EU gaat het slecht met de vogels in agrarische gebieden, concludeert de onderzoekscommissie. Sinds 1990 zijn er 25 procent minder weidevogels in het agrarisch gebied. Vooral de veldleeuwerik (afname van minstens 96%), de patrijs (afname van 93%), zomertortel (afname van 92%), ringmus (afname van 93%) en grutto (afname van 68%) hebben het zwaar. In Nederland is er sprake van een vergelijkbare daling.

Minder draagvlak

Volgens de Rli blijven Nederlanders betrokken bij natuurbehoud, maar is er minder draagvlak voor het huidige natuurbeleid. Dat beleid is te technocratisch en ingewikkeld. Om dat draagvlak te vergroten moet er extra geïnvesteerd worden in natuureducatie in het basisonderwijs.

Het rendement is te laag

De provincie Gelderland heeft donderdag aangekondigd om te snijden in de kosten voor agrarisch natuurbeheer. Volgens de provincie zijn de kosten voor agrarisch natuurbeheer hoog en is het ecologisch rendement laag. De provincie wil stoppen met vergoedingen voor weidevogelbeheer in gebieden waar steeds minder weidevogels voorkomen en focussen op de gebieden waar wel weidevogelbeheer wel goede resultaten boekt. De provincie wil stoppen met beheervergoedingen voor zogenoemde ganzenfourageergebieden en botanisch grasrandenbeheer.

Minder geld, minder natuurbeheer

Agrariër Theo Willemsen uit Duiven doet aan agrarisch natuurbeheer. Hij gebruikt op bepaalde percelen geen kunstmest, zodat er kruiden kunnen groeien. Ook maait hij zijn grasland in fases, zodat dieren de tijd hebben om hun heil elders te zoeken. Hij haalt ongeveer 20 procent van zijn omzet uit agrarisch natuurbeheer en is niet enthousiast over het rapport: ‘Minder geld betekent minder natuurbeheer. Daar zijn de boeren en de natuur de dupe van.’ Toch maakt hij zich financieel geen zorgen. 'Er komen beheerclusters voor in de plaats waar boeren zich bij kunnen aansluiten.'



40 procent subsidie verdampt

De Gelderse afdeling van de Land- en Tuinbouworganisatie (LTO) is voorzichtig enthousiast. ’40 procent van de subsidies voor natuurbeheer gaat op aan administratie en controle. Door te werken met collectieven van boeren en natuurbeheerorganisaties kun je veel efficiënter werken. De overheid kan kwaliteitseisen stellen en collectieven zijn goedkoper te controleren,’ zegt voorzitter Dirk Siert Schoonman. 'Door de collectieven meer kennis te geven kun je een kwaliteitsslag maken.'



Marktwerking

LTO ziet ook een nadeel aan de werkwijze die wordt geadviseerd. 'Je introduceert marktwerking in het natuurbeheer. Daar is niets mis mee, maar je moet er wel voor zorgen dat het aantrekkelijk blijft voor boeren om de natuur te beheren. Als boeren het niet tegen die prijs willen doen, haal je je doelstellingen en kwaliteitseisen ook niet', waarschuwt Schoonman.



Ecoducten werken niet

De afgelopen jaren zijn er diverse ecoducten gebouwd die commissie omschrijft als 'kunstwerken'. Het nut nut is volgens de commissie 'beperkt', toch is er 400 miljoen euro in gestoken. Rijkswaterstaat bouwde tussen 2009 en 2012 negen nieuwe ecoducten.

Over een paar weken licht de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur het rapport toe aan de Tweede Kamer. Daarna maakt de raad een toer door het land om over het rapport te praten.