Poederoijen krijgt eigen burgemeester voor 1 jaar

Dat gebeurde in het dorpshuis Podarwic. Bijzonder is dat burgemeester Van den Bosch van Zaltbommel inwoner Koos Tromp voor een jaar benoemde tot 'Burgemeester van Poederoijen', compleet met alle bijbehorende versierselen, ambtsketting en kleding.



Podarwic

Poederoijen ligt in het meest westelijke puntje van Gelderland. Hoe oud Poederoijen precies is, is onbekend. De naam duikt voor het eerst op in de schenkingsakte uit 814 van een hoeve in Podarwic aan het klooster Sint-Nazarius in het Duitse Lorsch bij Worms, in de huidige deelstaat Hessen in Duitsland.

Volgens geleerden zou de naam Podarwic afgeleid zijn uit het Deens en mogelijk zijn ontstaan in de tijd dat de Vikingen (Denen) in de 8e eeuw langs de rivieren hun plundertochten ondernamen.

Tijdens de nieuwjaarsreceptie is vrijdagavond ook het jubileumlogo gepresenteerd, samen met de eerste van vier jubileumkranten die dit jaar gaan verschijnen. Later in januari wordt de krant huis-aan-huis bezorgd. De komende maanden worden nog meer activiteiten gehouden. Zo worden samen liederen gezongen, is er een historische avond en is er in april de 'Koninklijke Week'.