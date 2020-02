22 burgemeesterskandidaten Lingewaard

CDA'er Harry de Vries nam per 1 maart ontslag, nadat hij had gerommeld met declaraties. Hij was in oktober 2012 al opgestapt.



De jongste sollicitant is 34, de oudste is 63. De meesten zijn lid van de VVD: 8. Daarna volgen de PvdA (7), het CDA (3), D66 (1) en GroenLinks (1). Van 2 kandidaten is niet bekend wat hun politieke kleur is. Onder de sollicitanten zijn 9 vrouwen.



7 sollicitanten zijn burgemeester, 8 zijn (oud-) wethouder. Anderen komen onder meer uit het bedrijfsleven, het onderwijs en de overheid.

Commissaris van de Koning Cornielje zal de komende maanden gesprekken voeren met een aantal kandidaten. Daarna overlegt hij met de vertrouwenscommissie, die ook met kandidaten gaat praten. De vertrouwenscommissie draagt daarna twee personen voor aan de gemeenteraad. De raad zal waarschijnlijk medio dit jaar een keuze maken.