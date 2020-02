'Trein Apeldoorn-Utrecht te vol'

Dat zegt het OV Loket, de ombudsman voor beter openbaar vervoer.

Apeldoorn-Utrecht is 1 van de 4 lijnen waarover reizigers vaak klagen. De andere lijnen zijn Amsterdam-Alkmaar, Amsterdam-Hoorn en Almere Buiten-Amsterdam.

Dubbeldekkers en langere treinen



Het OV Loket adviseert vaker dubbeldekkers of langere treinen in te zetten. Als dat om technische redenen niet kan, bijvoorbeeld omdat de perrons daarvoor te kort zijn, moet reizigers worden verteld waarom de trein zo vol is. De communicatie kan vaak beter, vindt het OV Loket.

In de eerste 3 maanden kwamen 1879 klachten binnen bij het OV Loket. Daarvan gingen er 292 over plaatsgebrek.

NS: maatregelen

De NS zegt inmiddels maatregelen te hebben genomen. Volgens een woordvoerder wordt voortdurend gekeken hoe druk het is. Twitter wordt in de gaten gehouden en conducteurs tellen reizigers. Als perrons lang genoeg zijn, worden treinen volgens de NS verlengd. Verder werkt de NS sinds kort met een drukte-indicator in de reisplanner en is er een proef gestart om reizigers in treinen beter te spreiden.