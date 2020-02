Hoe hard treft de crisis uw gemeente?

Het aantal bijstandsuitkeringen is de afgelopen jaren flink gestegen in Gelderland.

Eind 2008 zaten bijna 22.000 mensen langer dan een jaar in de bijstand, eind vorig jaar waren dat er bijna 27.000. Dat is een stijging van ongeveer 23 procent.



Op gemeenteniveau was in Gelderland de stijging het grootst in Geldermalsen. Eind 2008 waren daar 90 inwoners die langer dan een jaar in de bijstand zaten, eind vorig jaar waren dat er 160, een stijging van ruim 75 procent. Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek.

Beste af rond de Veluwe



Gemeentes op de Veluwe zijn het beste af. Ede, Wageningen, Scherpenzeel en Rozendaal zagen nauwelijks of zelfs geen stijging. In Wageningen nam dat aantal over de jaren zelfs af en miljonairsgemeente Rozendaal kent al jaren het hele fenomeen langdurige bijstand niet, of althans: niet als de cijfers worden afgerond in tientallen.



Recordhoogte voor de gemeente

Sinds het CBS de bijstandsuitkeringen op deze manier bijhoudt, was het aantal in de gemeente Geldermalsen nog nooit zo hoog als eind vorig jaar. Meer dan de helft van hen is tussen de 35 en 55 jaar oud, maar ook het aantal 65-plussers dan moet rondkomen van alleen een bijstandsuitkering is hoger dan ooit in Geldermalsen.



Oorzaak van de stijging



De gemeente Geldermalsen noemt de economische crisis als belangrijkste oorzaak maar kon niet zeggen wat de stijging precies heeft veroorzaakt. Uit cijfers van de Kamer van Koophandel over vorig jaar blijkt wel dat het aantal faillissementen in de regio Rivierenland sterker is gestegen dan in heel Nederland. “De toename van het aantal faillissementen is wel een indicatie voor de stijging van het aantal bijstandsuitkeringen”, aldus een woordvoerder van de Kamer van Koophandel.

Overigens is het totaal van 160 in Geldermalsen lang niet zo hoog. In buurgemeente Culemborg, dat ongeveer evenveel inwoners heeft, bijna drie keer zo hoog. En in heel Gelderland zijn bijna 27.000 mensen langer dan een jaar afhankelijk van de bijstand.



Een bijstandsuitkering is lang niet altijd een teken van armoede, het maar het kan wel een goede indicator zijn van hoe de vlag er economisch bijhangt: stijgt het aantal mensen in in de bijstand, dan is dat een sterk teken dat het niet voor de wind gaat.



