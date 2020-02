'Referendumbrief is eenzijdig en dat is logisch'

De Arnhemse wethouder Gerrie Elfrink erkent dat de brief die bij de stempas zit voor het Kunstencluster-referendum 'volkomen eenzijdig' is.

Maar hij vindt dat ook heel logisch.

Onder meer op Twitter verbaasden inwoners zich over de brief. Sommigen noemden het propaganda. 'De gemeente is niet neutraal', zegt Elfrink. 'De gemeenteraad heeft besloten om een Kunstencluster, met het Museum voor Moderne Kunst en Focus Filmtheater, aan de Rijn te bouwen. De gemeenteraad heeft zijn stelling betrokken: die is voor. In de brief wordt ook uitgelegd waarom. Het mooie is dat de mensen in Arnhem op 15 mei kunnen zeggen of ze het eens zijn met dat verhaal of dat ze het complete onzin vinden.'



Tegenargumenten noemen niet zuiver



Elfrink zegt het niet zuiver te vinden als de gemeente tegenargumenten in de brief zou noemen. 'Dan heb je alle ruimte om te manipuleren. Dan zou de terechte kritiek van tegenstanders komen: ja maar, dat is niet het echte tegenverhaal.'

Sommige inwoners vinden het ook raar dat niet in de brief staat hoeveel het Kunstencluster kost. 'Het kost 32 miljoen. Dat staat ook in de Arnhemse Koerier, waarin we onze besluiten publiceren', zegt Elfrink.

Opkomst hoog genoeg?



Het referendum is pas geldig als meer dan 30 procent van de kiesgerechtigden naar de stembus komt. Elfrink zegt geen idee te hebben of dat gaat lukken. 'Wat ik wel zie is dat er discussie ontstaat over dit onderwerp. Ik denk dat dit ook de bedoeling was van de gemeenteraad. Dat is een goede zaak. We zullen zien of mensen het belangrijk genoeg vinden om ook naar de stembus te gaan.'