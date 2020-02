FC Lienden blijft toch in Topklasse

De voetbalclub maakte in januari bekend verder te gaan als zaterdagclub, omdat er te weinig geld beschikbaar was om de selectie voor de Topklasse op peil te houden.

Omdat het besluit volgens FC Lienden intern tot verdriet en boosheid leidde, is gekeken of de club toch op het hoogste amateurniveau actief kan blijven. Er is besloten door te gaan, met onder anderen jonge spelers die bij betaaldvoetbalclubs buiten de boot vallen.

'Grandioos platform'



'Spelers die naar FC Lienden willen komen zullen bereid moeten zijn om in zichzelf te investeren om beter te worden en wellicht een stap te kunnen maken naar een veel gekoesterde jongensdroom, betaald voetbal spelen. Er wordt spelers een kans geboden zich waar te maken op een grandioos platform, De Topklasse', staat in een verklaring op de site van de club.



Jongens uit de regio



Op termijn wil FC Lienden dat een groot deel van de selectie bestaat uit spelers uit het dorp of uit de regio. 'We hopen daarmee op stabiele toeschouwersaantallen, een gezellige atmosfeer op ons sportpark en een financieel gezonde club', aldus de club op de site.

Hans van de Haar trainer



Hans van de Haar is volgend seizoen de trainer van FC Lienden. De oud-speler van onder meer De Graafschap, AGOVV en FC Utrecht is de opvolger van Andre Paus. Van de Haar wordt bijgestaan door Peter Hofstede en Jimmy Spelbos.

Opmars FC Lienden

FC Lienden, opgericht in 1930, speelde in 2001 nog in de 4e klasse op zondag. Hans Kraay jr. bracht de club van de 2e klasse naar de topklasse. Onder leiding van Kraay maakte de ploeg furore in de KNVB Beker. In 2008 bereikte de toenmalige hoofdklasser de achtste finales door Vitesse te verslaan.



Promotie zaterdagteam

De kans is groot dat het zaterdagteam van FC Lienden volgend seizoen uitkomt in de 2e klasse. De ploeg kan komend weekeinde in de wedstrijd tegen het Arnhemse Elsweide kampioen worden.

Ook andere clubs naar zaterdag



Ook andere clubs maakten eerder dit seizoen bekend dat ze naar zaterdag overstappen. Dit is een gevolg van de teruglopende animo voor het spelen op zondag en het afhaken van sponsors. Het gaat om Argon (in 2007 nog landskampioen), FC Hilversum en de amateurs van Feyenoord. Dijkse Boys ging failliet.