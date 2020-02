Ambassade Israël: Vitesse blameert sport

Dat stelt de ambassade van Israël in een verklaring.



Reactie ambassade Israël op kwestie Mori

Mori mag de Verenigde Arabische Emiraten niet in vanwege zijn Israëlische nationaliteit. De kwestie leidde al tot Kamervragen.

In de verklaring stelt de ambassade dat Vitesse bijdraagt aan uitsluiting op grond van nationaliteit en handelt in strijd met basisprincipes in de internationale sport als moraliteit en non-discriminatie. 'Dusdanige discriminatie in de sport is toch triest, terwijl juist sport boven politiek moet staan, nog afgezien van het 'buitenspel' zetten van één van de spelers', aldus de ambassade in de verklaring.



Korte reactie gemeente Arnhem

Burgemeester Kaiser en sportwethouder Elfrink van Arnhem hebben een korte schriftelijke reactie gegeven. 'Iedereen, ongeacht zijn of haar nationaliteit, moet de mogelijkheid hebben om te sporten op zijn of haar niveau. Het is betreurenswaardig dat Dan Mori, inwoner van onze stad, vanwege zijn nationaliteit niet samen met zijn team kan deelnemen aan de voorbereidingen voor het nieuwe seizoen.'

CIDI: kom met regels

Het Centrum Informatie en Documentatie over Israël (CIDI) vindt dat 's werelds overkoepelende voetbalorganisatie FIFA moet kijken naar hoe in de toekomst omgegaan wordt met politieke kwesties in de voetballerij. 'Hier moeten duidelijke regels voor komen, want dit maken we vaker mee.'

Reactie CIDI

De Israëlische Vitesse-speler Dan Mori mocht niet mee op trainingskamp in de Verenigde Arabische Emiraten, omdat dat land Israël niet erkent. Directeur Esther Voet van het CIDI vindt dat Vitesse niet naar Abu Dhabi had moeten gaan, toen bleek dat Mori daar niet welkom is. 'Dit is het pure wegkijken en dan toch gaan. Ik heb daar weinig respect voor', laat ze vanuit Jeruzalem weten.