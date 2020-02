'Zorgjongeren Alverna aan lot overgelaten'

'Het is onacceptabel dat deze jongeren aan hun lot worden overgelaten omdat de betreffende zorginstelling failliet is.' Dat zegt SP-Statenlid Agnes Lewe in haar vragen aan Gedeputeerde Staten over zorginstelling Sterk!Zorg.

(audio)



Het bedrijf werd vorige week failliet verklaard. De vier jongeren die nog bij de vestiging op de Graafseweg in Alverna wonen, zijn aan hun lot overgelaten. Dat terwijl ze 24 uur per dag begeleiding nodig hebben. Volgens het Statenlid had de provincie had al lang moeten ingrijpen om ervoor te zorgen dat deze jongens langs een andere instelling de benodigde begeleiding krijgen.

Onveilig

Afval stapelt zich op op het terrein en de koelkast van de locatie is leeg. Een aantal achtergebleven jongeren voelt zich onveilig, omdat een aantal cliënten snel agressief zouden kunnen worden. Ook zijn een aantal ruiten van kassen op het terrein ingetrapt.

Volgens de jongeren worden begeleiders niet meer betaald en hebben ze hun werk neergelegd. Daardoor zouden de jongeren zonder zorg en basale levensbehoeften als warm water en boodschappen zitten. De SP wil dat de provincie Gelderland zich inzet om de situatie zo snel mogelijk op te lossen. De vragen worden op zijn vroegst volgende week beantwoord.



Men betaalde gewoon niet

Ron Blokland, directeur van Sterk!Zorg, schrijft in een brief aan het personeel er alles aan te hebben gedaan om het bedrijf financieel gezond te krijgen: 'Eind 2012 zijn we een saneringsronde ingegaan.' Een aantal contracten is niet verlengd om het bedrijf weer gezond te maken. 'Ik ben met een financierder in zee gegaan. Dit gaf mij hoop en zicht op een financieel gezond jaar. De beloftes welke daar gemaakt zijn, werden niet nagekomen. Reden? Onbetrouwbare bewindvoerders. Ze betaalden gewoon niet.'



Volgens de directeur zouden ex-collega's een aantal cliënten hebben 'gestolen', waardoor de inkomsten achteruit liepen. 'Betalingsverplichtingen konden niet meer nagekomen worden,' schrijft Blokland. Volgens de directeur hebben de jongeren zelf hun zorgcontract opgezegd. Blokland bestrijdt dat de jongeren aan hun lot zijn overgelaten en zegt dat hen een alternatief is geboden. 'De jongeren die nu nog in Alverna zitten wilden daar geen gebruik van maken,' aldus de directeur.



Zorg garanderen

Curator Bjorn Harbers bevestigt dat een aantal jongeren nog op één van de locaties van Sterk!Zorg woont. Hij kan niet zeggen waardoor het bedrijf failliet is gegaan: 'Ik ben nu vooral druk de zorg en begeleiding te garanderen. De werknemers zijn officieel nog in dienst, want er geldt een opzegtermijn bij faillissement. De begeleiders hebben dus de verplichting om gewoon aan het werk te gaan, maar een deel van het personeel is de afgelopen tijd niet betaald.'

Oorpronkelijk zaten ongeveer 12 jongeren op de locatie op de Graafseweg in Alverna. Een aantal is reeds ondergebracht bij andere zorginstellingen. Voor de jongeren die nog in Alverna zitten, wordt naar een oplossing gezocht.

Bureau Jeugdzorg

Bureau Jeugdzorg Gelderland is op de hoogte van het faillissement van de zorginstelling. Volgens voorlichter Miriam van de Geer zijn vier cliënten van Sterk!Zorg aangemeld via Jeugdzorg. Die jongeren zitten niet op de locatie in Alverna, maar in Overasselt en Nijmegen. Van de Geer: 'Daar is wel toezicht en zorg, maar de situatie is niet optimaal. Er wordt gezocht naar een andere locatie, maar het gaat om moeilijk plaatsbare jongeren met jeugdreclasseringstraject en gedragsproblemen. Er zijn wachtlijsten die op kunnen lopen tot een jaar, maar er wordt zo spoedig mogelijk iets geregeld.'



Geen doorstart

Ron Blokland, directeur van Sterk!Zorg, zegt geen doorstart te willen maken: Werknemers hebben intern cliënten weggekaapt, daar is niet tegen te werken. De zorg is super mooie tak van sport. Ik zal vast nog iets binnen de zorg gaan doen, maar ik maak geen doorstart.'