Sportketen Decathlon koopt Rijnhal

Dat is donderdag bekendgemaakt.

De koop is de eerste stap op weg naar de komst van meer bedrijven op het gebied van sport en vrije tijd in Arnhem-Zuid, zegt de gemeente. Die heeft vanwege de crisis de plannen voor het gebied bijgesteld en een verlies genomen van 2,1 miljoen euro op de verwachte grondopbrengst.

Evenementen Rijnhal



De Stichting Rijnhal ging eind 2011 failliet. Voor de evenementen die nu in de Rijnhal plaatsvinden, worden alternatieve locaties gezocht. Met de huidige exploitant van de Rijnhal, Hagen Events, is afgesproken dat hij er tot in elk geval 1 juli 2014 evenementen kan houden.

Decathlon wereldwijd actief



Het van oorsprong Franse Decathlon, opgericht in 1976, heeft wereldwijd ruim 500 vestigingen. In Nederland heeft het bedrijf 3 filialen: in Amsterdam, Best en Kerkrade. Decathlon rekent in Arnhem op zo'n 100.000 klanten per jaar.

Binnenstadondernemers niet blij



Voorzitter Wegdam van de Arnhemse vereniging van binnenstadondernemers zegt niet blij te zijn met de komst van Decathlon naar Arnhem-Zuid. Nieuwe formules zijn goed, maar dan wel ín het centrum, aldus Wegdam. 'Anders kunnen we de boel wel sluiten.' (audio)