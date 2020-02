Forse bezuinigingen bij zorginstelling Eleos

Een aantal woonvormen wordt gesloten, staat in een verklaring op de site. Eleos zit in Gelderland onder meer in Ede, Ermelo en Wezep.



In het Nederlands Dagblad zegt bestuurder Gijsbert Buijs de geldproblemen te kunnen oplossen door 4 opvanglocaties te sluiten. 60 banen gaan verloren. Aflopende contracten worden niet verlengd en sommige vacatures worden niet ingevuld. Gedwongen ontslagen worden niet uitgesloten.



Volgens Buijs wonen er nu 340 cliënten in een beschermde woonvorm, terwijl de instelling maar voor 280 betaald krijgt. Volgens hem zijn de inkomsten en uitgaven de afgelopen jaren scheefgegroeid, doordat het budget voor geestelijke gezondheidszorg is afgenomen.



Alternatieve financiering



Buijs wil naast de vergoeding die cliënten krijgen vanuit de AWBZ ook kerken en families mobiliseren om meer inkomsten te krijgen om mensen te kunnen blijven opvangen. Ook wil Eleos extra geld aanboren door te gaan samenwerken met christelijke zorgverzekering Pro Life.

In de verklaring meldt Eleos dat de organisatie flink gegroeid is, terwijl de financiering vanuit de AWBZ en de zorgverzekeraars steeds minder wordt. 'Dit raakt de hele GGZ-sector. Voor Eleos geldt dat in de afgelopen jaren meer mensen behandeld en begeleid zijn dan waarvoor financiering werd ontvangen. Omdat dit geen houdbare situatie is, zet Eleos nu forse stappen om in de toekomst christelijke zorg te kunnen blijven garanderen.'

Buijs was niet bereikbaar voor een toelichting.