'Steun inwoners Neerijnen hartverwarmend'

Een groep inwoners is op internet een petitie gestart, die woensdagmiddag bijna 200 keer was ondertekend.

Van Hedel heeft geen vertrouwen meer van de raad omdat hij geen open kaart speelde over zijn woonsituatie. Voor 1 januari moet hij vertrekken. In de petitie staat dat de inwoners volgend jaar niet zullen gaan stemmen voor de gemeenteraad, als de huidige raad het besluit om de burgemeester weg te sturen niet intrekt. 'We zijn het gesteggel van raadsleden zat.'

Die reactie verbaast Van Hedel niet echt. 'Er zijn hier de nodige spanningen geweest in het college en in de gemeenteraad. Vorig jaar is ook een deel van het college afgetreden. Nu is er een motie van afscheid ingediend door een aantal raadsleden. Ik kan me deze opmerking vanuit de bevolking dan ook wel enigszins voorstellen. En dat is een diplomatieke reactie.'

Het is nog niet bekend wanneer Van Hedel vertrekt. Hij zegt zijn verblijf in Neerijnen niet onnodig te willen rekken. Hij is nog in overleg met commissaris van de Koningin Clemens Cornielje. Of de steunbetuigingen nog iets aan de kwestie veranderen, laat Van Hedel aan de raadsleden over.