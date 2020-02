Actie: parkeergeld klanten terug in Doetinchem

De ondernemers zijn boos op de gemeente over de hoge parkeertarieven in de stad (audio). Een verlichtingszaak geeft bezoekers die meer dan 100 euro besteden een parkeervergoeding van 10 euro.



De boze ondernemers voeren sinds woensdag actie op Facebook. Volgens de winkeliers is parkeren in Doetinchem veel te duur sinds de tarieven begin dit jaar omhoog gingen. Sleutelmaker Çilem Tekerlek zegt dat veel klanten momenteel naar andere gemeenten gaan om te winkelen. In Achterhoekse plaatsen als Winterswijk, Lochem en Aalten is parkeren juist gratis.

Parkeren in het centrum van Doetinchem kost op dit moment op veel plekken € 2,40 per uur. De ondernemers zijn in gesprek met de gemeente Doetinchem over de parkeertarieven.

Gemeente: klanten zuiniger door crisis



In een reactie zegt verantwoordelijk wethouder Drenth dat in Doetichem ook voor minder geld geparkeerd kan worden, bij het station zelfs gratis. Volgens hem zijn de duurste plaatsen het eerst en het langst bezet.

De komende twee jaar worden vrijwel alle parkeerlocaties opgeknapt. De gemeente heeft 200.000 euro opzij gezet voor parkeeracties of andere maatregelen die ervoor zorgen dat er meer bezoekers komen. Volgens Drenth neemt het aantal mensen dat parkeert in de stad juist toe. Ook blijven ze langer. De slechte economische situatie zou de oorzaak zijn dat klanten minder uitgeven in Doetichem.