Welke gemeente biedt ondernemer beste service?

Dat blijkt uit onderzoek in opdracht van de Kamer van Koophandel. De KvK Centraal Gelderland benaderde 28 gemeenten om te kijken hoe het is gesteld met de service naar ondernemers.



De gemeenten zijn telefonisch en per e-mail benaderd met verschillende vragen. Bijvoorbeeld of je een drankvergunning nodig hebt om licht alcoholische dranken te schenken in een lunchroom en of je de garage te gebruiken als opslagruimte voor een webshop.



Na drie keer nog niet de juiste persoon aan de lijn

In bijna 48 procent van de gesprekken is de vraag met één telefoontje beantwoord. In 38,5% van de gesprekken, was een tweede belpoging op initiatief van de mystery guest nodig. Bij een derde belpoging kregen de mystery callers de betreffende medewerker in 56 procent van de gesprekken nog niet aan de lijn.



Twee gemeentes scoorden onvoldoende: Wageningen (4,6) en Lingewaard (5,4). Zes gemeentes kregen een 7 of hoger. De hoogste scores gaan naar Westervoort (7,3) en Zevenaar (7,3).



Mailen is beter

De bellers moesten hun verhaal vaak opnieuw doen. In 76 procent van de gevallen heeft de receptioniste niet uitgelegd waarover werd gebeld. In de gevallen waarbij de reden voor het telefoontje wel werd doorgegeven bleek die informatie in ongeveer een kwart van de gevallen niet te kloppen.

De resultaten zijn beter wanneer ondernemers hun vragen per e-mail indienden. 18 gemeenten scoorden een 7 of hoger. Bronckhorst (9,2) en Heumen (9,3) scoorden het hoogst. Zes gemeenten scoorden onvoldoende. Montferland (3,3) en Rijnwaarden (3,5) scoorden het laagst.



Het onderzoek omschrijft de bereikbaarheid per e-mail als 'redelijk'. 84 procent van de e-mails is beantwoord, in 39 procent van de gevallen binnen 24 uur. De antwoorden per e-mail zijn beter dan de telefonische antwoorden. Bij 48 procent werd het complete antwoord gegeven, in nog eens 38% procent is meer dan het antwoord gegeven.

Bel terug!

De receptie moet beter op de hoogte zijn van de aanwezigheid van hun collega's. Als er wordt besloten om een ondernemer terug te laten bellen, moet die afspraak worden nagekomen.



Gemeenten moeten automatisch een ontvangstbevestiging sturen wanneer ze een e-mail ontvangen. Ook zouden gemeentes de spellingscontrole aan moeten zetten om spel- en typefouten te voorkomen, vinden de onderzoekers.