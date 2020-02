Sackers: militaire rechtbank is overbodig

Dat zei hij donderdagavond in het TV Gelderland-programma Dossier GLD.



De militaire rechtbank in Arnhem behandelt alle strafzaken van militairen in Nederland. Slechts een klein deel van de 100 zaken per jaar gaan over militaire delicten als dienstweigeren of ongeoorloofd verlof. Het gros van de complexe strafzaken gaat over niet-militaire zaken. 'Ik denk dat ook de gewone strafrechter heel goed in staat is om het militaire wetboek van strafrecht toe te passen', aldus Sackers.



De militaire rechtbank vindt haar bestaan gerechtvaardigd: 'Militairen moeten zich aan andere wetten houden dan burgers en werken onder hele specifieke omstandigheden.'