FNV alsnog akkoord met cao Albert Heijn

De FNV voerde een week lang acties, sinds maandag ook bij het AH-distributiecentrum in Geldermalsen.



'FNV sluit zich aan bij akkoord met CNV'



Volgens Albert Heijn heeft de FNV zich aangesloten bij de cao die vorige week al was overeengekomen met het CNV. In de uitwerking zijn volgens de supermarktketen kleine wijzigingen aangebracht. 'De bevoorrading van onze winkels is nooit in problemen gekomen, maar voor de medewerkers zelf was dit niet leuk', zegt een woordvoerster.

CNV is content



De CNV Dienstenbond is 'content' dat de FNV alsnog is aangehaakt: 'Op 99% van het akkoord is niets veranderd. Dat geeft aan dat de gemaakte afspraken op veel steun konden rekenen onder het personeel.'



FNV: significante verbeteringen



Ron Meyer van de FNV spreekt van 'significante verbeteringen' ten opzichte van waartoe Albert Heijn eerder bereid was. Er is volgens hem onder meer sprake van meer ontslagbescherming. Ook is afgesproken dat de 200 uitzendkrachten die 3 jaar bij Albert Heijn werken, in dienst komen van de supermarktketen.

1,5 keer kantonrechtersformule



Mensen die in dienst zijn en worden ontslagen, worden tot 2020 anderhalf keer uitbetaald volgens de kantonrechtersformule. Die regeling gold eerst tot 2016. Verder krijgen medewerkers die het Nederlands niet beheersen, de mogelijkheid de taal te leren.

Loonsverhoging



De loonsverhoging van 3,5 procent over 2 jaar, die ook al in het akkoord stond dat CNV Vakmensen vorige week met Albert Heijn overeenkwam, is niet gewijzigd.