Geen trolley van Arnhem naar Huissen

Dat heeft de gemeenteraad van Lingewaard besloten. Met 15 tegen 14 stemmen is het voorstel verworpen. (audio)



CDA, GroenLinks, D66 en VVD stemden voor de trolley, net als twee leden van de PvdA. Lokaal Belang Lingewaard, Lingewaard Nu, B06-L2000 en een lid van de PvdA stemden tegen. Het kwam tot een stemming nadat alle fracties hadden laten weten dat ze tegen een referendum over de trolley zijn.



Gevoelige kwestie

Veel inwoners zien het niet zitten dat de trolleylijn van Arnhem naar Huissen wordt doorgetrokken. Ze zijn bang voor elektriciteitsdraden in de straat en willen geen metershoge palen in hun tuin.

De kwestie leidde tot spanningen in de raad. Zo werd in november een vergadering geschorst, nadat politici zeiden dat ze niet durfden te stemmen over de komst van een trolleylijn omdat ze werden bedreigd. Bewijs daarvan is niet gevonden. In juni was het toenmalige college van burgemeester en wethouders al gesneuveld over de trolleyplannen.

Arnhem: trolley naar De Laar-Oost



Nu er geen trolley naar Huissen komt, maakt de Arnhemse wethouder Martijn Leisink zich sterk voor een trolley naar De Laar-Oost. Hij hoopt dat de Stadsregio de subsidie die voor Huissen was bedoeld, hiervoor gaat aanwenden. 'Dat zou het ov in deze wijk enorm versterken en geeft schoon en stil vervoer in deze woonwijk.'