Lopen met een lampion in Velp bij -10

H.M. van der Zandt wordt gelopen bij een gevoelstemperatuur van zo'n 10 graden onder nul.



'Jammer voor de muzikanten'

Ondanks de kou verwacht de organisatie veel deelnemende schoolkinderen. 'Ik vind het wel jammer voor de muzikanten. Hopelijk bevriezen hun vingers niet', zegt mede-organisator Gety Hengeveld van oranjecomité Velp voor Oranje (audio).

Gevoelstemperatuur

Onze scheidende vorstin is jarig op 31 januari en ter ere van haar verjaardag wordt ze in Velp al sinds jaar geëerd met een optocht. 'Maar dat doen we nooit op 31 januari, omdat het weer dan slechter is', zegt Hengeveld. 'Dat het vrijdagavond qua gevoelstemperatuur - 10 is hadden we niet kunnen voorzien.'

Willem-Alexander

De organisatie wil ook met Willem-Alexander als nieuwe vorst de optocht blijven houden. Maar hij is jarig op 27 april en dat valt in de zomertijd en dus is het 's avonds langer licht. 'We denken na over een oplossing', zegt Hengeveld.

Op 22 maart 2012, exact een jaar geleden lag de temperatuur in Gelderland rond de 19 graden, bóven nul.