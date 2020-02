Betalingen aan Harry de Vries waren terecht

Dat schrijft minister Plasterk aan twee lokale partijen die daarover vragen hadden.

De Vries stapte in oktober 2011 op na kritiek over onterechte declaraties. Hij meldde zich ziek en werd pas een halfjaar later officieel ontslagen. Hij kreeg wel zijn burgemeestersvergoeding, de ambtstoelage, de vaste autokostenvergoeding en het gebruik van de privételefoon voor dienstdoeleinden doorbetaald.



Lingewaard.NU en B06-L2000 vinden het raar dat een gemeente dubbel moet betalen: voor de waarnemend burgemeester én voor de zieke thuis die geen onkosten meer maakt als burgemeester. Volgens de minister is de wettelijke regeling nu eenmaal dat iemand tijdens ziekte recht houdt op zijn vergoedingen.

Uit onderzoek in opdracht van de gemeenteraad bleek dat De Vries in 2012 declaraties vervalste. Hij declareerde duizenden autokilometers die hij in werkelijkheid gratis met de trein aflegde of helemaal niet had gereden.