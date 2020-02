Asscher praat met bedreigde jongerenwerker

Die moest onderduiken nadat hij afstand had genomen van antisemitische opmerkingen van Turkse jongeren. Asscher kondigde dat donderdag aan in de Tweede Kamer.

De Turkse jongeren zeiden vorige maand in een tv-programma dat ze de Holocaust goedkeuren en Joden haten. Asscher noemde woensdag in een brief aan de Kamer deze uitlatingen schokkend en verwerpelijk. Ook de Kamer toonde zich donderdag geschokt.



Asscher vindt de uitspraken weliswaar onaanvaardbaar, maar niet verrassend, zei hij donderdag. Het is volgens hem bekend dat jodenhaat vaak voorkomt bij moslims. In zijn brief aan de Kamer legde hij een verband met de solidariteit die moslimjongeren in Nederland voelen met moslims elders in de wereld. Die leidt vervolgens tot vijandigheid tegen groepen in de Nederlandse samenleving.