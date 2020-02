Politiek in Lingewaard 'respectloos'

In de raad heerst een cultuur van angst en wantrouwen.

Dat staat in het rapport van oud-burgemeester Jaap Pop dat maandagavond werd gepresenteerd.

Pop werd door waarnemend burgemeester De Vreeze van Lingewaard gevraagd de bestuurlijke verhoudingen in de gemeente te onderzoeken. Hij sprak onder meer met raadsleden en (oud-)wethouders.

In het rapport worden harde noten gekraakt over Lingewaard. Zo zijn raadsleden onderling rancuneus en wordt er meer over personen gesproken dan over zaken. Om die reden vindt een aantal raadsleden het steeds minder leuk in de politiek.

Van kwaad tot erger

De laatste tijd gaat het bovendien van kwaad tot erger. 'Roddel en achterklap verergeren de situatie. (...) Als er een voorstel komt van de een is de ander tegen, alleen al vanwege de voorsteller. Over inhoud wordt niet gesproken', aldus het rapport.

In de gemeente doen zich eigenlijk geen grote problemen voor. Een van de gesprekspartners zei volgens Pop: 'Bij gebrek aan problemen houden wij ons nu met elkaar bezig, met als gevolg dat we daarover wel een groot probleem hebben.'

Lange voorgeschiedenis

De bestuurscrisis in Lingewaard kent een lange voorgeschiedenis, onder meer rond de herindeling van de gemeente 2001. De vlam sloeg volgens het rapport in de pan in de kwestie rond de onjuiste declaraties van burgemeester Harry de Vries.

Vorige week bleek uit een ander rapport dat de burgemeester declaraties heeft vervalst. Als De Vries zijn fouten had toegegeven, zou dat veel problemen hebben voorkomen, aldus veel betrokkenen.

Bovendien was in 2010 volgens sommigen sprake van twee blokken in het gemeentehuis: de burgemeester en de gemeentesecretaris tegenover drie wethouders van de lokale partijen.

Volgens sommigen is het eigenzinnige karakter van mensen uit Huissen de schuld van de problemen. Zo wordt er over de stad gezegd: 'In Huissen is men altijd tegen.' Ook de tegenstellingen tussen de lokale partijen en de landelijke partijen komt in het rapport aan bod.

Kritiek op oppositiepartijen

De oppositiepartijen Lingewaard.NU en B06-L2000 krijgen er in het rapport van langs vanwege hun houding tegenover de opgestapte De Vries. Zij dienden begin februari een motie in waarin werd gesteld dat hij na zijn aftreden geen salaris meer had mogen ontvangen.

Die motie leverde veel kritiek op van de andere partijen, aldus het rapport: "'Hoever moet je gaan om iemand kapot te maken?" vroegen velen zich af.' Volgens Pop is dat een voorbeeld van de respectloze manier waarop er met mensen wordt omgegaan.

Hoopgevend

Volgens Pop is het hoopgevend dat de raadsleden en ambtenaren open met hem hebben gesproken over de situatie. Ook stelt hij dat raadsleden best goed kunnen samenwerken, zolang er geen pers en publiek bij aanwezig.

Glaasje drinken na de raadsvergadering

De oud-burgemeester adviseert om te werken aan de 'intermenselijke verhoudingen' en raadt aan om een professionele coach in te schakelen. Ook zegt hij dat het drinken van een glaasje na de raadsvergadering de sfeer kan bevorderen.

Met het oog op de gemeenteraadsverkiezingen van volgend jaar beveelt Pop aan om de kieslijsten te verversen en raadsleden op de lijsten te zetten die goed met elkaar kunnen omgaan. Het is niet slim om oud-raadsleden of oud-wethouders naar voren te schuiven.