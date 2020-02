Zaak dode vrouw in Beuningen; politie houdt partner aan

Het is de partner van de vrouw (60) die dinsdag dood in een woning aan de Nettenknoper in Beuningen werd aangetroffen. De politie verdenkt de man betrokken te zijn bij haar overlijden.



Buurtonderzoek

Agenten gingen dinsdagochtend na een tip kijken en vonden het lichaam van de vrouw. Het onderzoek is in volle gang, meldt een woordvoerder. 'We hebben ook een buurtonderzoek gehouden', zegt hij. Wat daaruit is gekomen, wil hij in het belang van het onderzoek niet zeggen. Ook wil hij niet kwijt wie de politie dinsdag heeft gewaarschuwd.

Getuigen gezocht

De politie zoekt contact met mensen die op 30 of 31 maart mogelijk iets hebben gezien of gehoord. Wie iets te melden heeft, kan dit doen via 0900-8844 of op 0800-7000 voor wie anoniem wil blijven.