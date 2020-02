Krasse knarren voorkomen overval

Ze dreigden daarbij met een mes, maar rekenden niet op weerstand van de aanwezige senioren.

Volgens voorzitter Annelies Heuker of Hoek waren de 70-plussers niet onder de indruk toen de overvallers, in donkere kleding en met maskers op, binnenkwamen. 'Nummer 1 zei: wat kom je hier doen? Nummer 2 had een bakje met ijs in de handen en sloeg daarmee op het mes. En nummer 3 zei: daar is de deur! Nou, en toen zijn de overvallers weggegaan.' (audio)

Geen bibberende bridgers

'Wat een sensatie in ons dorp. In ons slaapdorp', zegt Heuker of Hoek. 'Helaas de verkeerde sensatie. Maar het is wel heel erg leuk dat die overvallers zich zo vergist hebben. Die hadden misschien bibberende oudere mensen verwacht, maar zo zitten onze leden niet in elkaar. Ik was er een tijdje geleden als voorzitter al achtergekomen, maar nu weten die overvallers het ook...' De bridgeavond ging gewoon door.

Signalement

Beide daders waren gemaskerd en geheel in het zwart gekleed. De man met het mes in zijn hand is 1.75-1.80 meter, heeft een normaal postuur, is blank en droeg een jas tot over de heupen.

Foto: HeitinkMedia