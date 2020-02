Indrukwekkende herdenking Theo Bos

De bijeenkomst voor de overleden clubicoon van Vitesse in GelreDome werd bezocht door ongeveer 6000 mensen. (audio)



Verschillende sprekers, onder wie John van den Brom en Nicky Hofs, hielden een emotionele toespraak nadat de kist van Bos door vrienden het Arnhemse stadion werd binnengedragen. De avond, met veel warme woorden, werd ondersteund door muziek, uitgezocht door zijn vrouw Marieke en de kinderen.

Aan het eind van de avond zongen de Vitesse-fans Bos nog eenmaal luidkeels toe. Vrienden van Bos, onder wie Jan Streuer en Mike Snoei, droegen de kist het stadion uit. Dit werd begeleid door fakkels en muziek.



Overzicht van de herdenkingsbijeenkomst voor 'Mister Vitesse' Theo Bos in GelreDome.

- 5 oktober 1965 - 28 februari 2013 -

Op het veld van Vitesse zijn bloemen gelegd. Het licht is gedimd en het dak dicht. Enkele duizenden mensen zijn op de bijeenkomst afgekomen. De Theo Bos tribune zit vol. In het stadion hangen spandoeken. Ook voor de ingang van GelreDome liggen, bij een grote foto van Theo Bos, bloemen en branden kaarsjes. Veel mensen uit de voetbalwereld zijn op de emotionele avond afgekomen. Onder wie Aad de Mos, Pierre van Hooijdonk, John van den Brom, Jurrie Koolhof en Erwin Koeman.

19:00: De afscheidsbijeenkomst voor Theo Bos begint met muziek. 'Fields of Gold' van Sting is te horen.

19:05: Muziek van de Ierse zangeres Enya en Eric Clapton.

19:10: Vrienden van Theo Bos dragen zijn kist het stadion binnen. Theo Janssen is één van hen. Tijdens de muziek worden op schermen beelden van Bos vertoond.

19:15: Toespraak van Jan Snellenburg, vriend van Bos en bestuurslid bij Vitesse. 'Theo ademde Vitesse. Ik prijs mij gelukkig dat ik hem 30 jaar heb meegemaakt.'

19:30: Nicky Hofs, voetballer van Vitesse loopt het veld op en neemt het woord. 'Als er iets met mij was, zag jij dat en was je er voor mij. Jij geloofde altijd in mij. Jij bent mijn voetbalvader, voor altijd. Bedankt voor alles, rust zacht.'

Tussen de toespraken is er steeds muziek.

19:35: Het woord is aan Ad Heimans, de voorzitter van FC Dordrecht. Bij deze club was Bos voor het laatst trainer. 'Wij denken met veel respect aan Theo. Theo die zoveel kon en nog wilde. Theo was echt.'

19:40: Muziek van Frank Boeijen, op indrukwekkende wijze gespeeld door de bruiloftsband van Theo en Marieke Bos, Three O Four. 'Zeg me dat het niet zo is.'

19:45: Mike Snoei, vriend en oud-trainer van Vitesse. Snoei werkte nauw samen met Bos. 'Je gortdroge humor die tijdens onze etentjes in Velp over tafel vloog. Samen met Jan Snellenburg. Theo, ik ben dankbaar voor de mooie gesprekken in het ziekenhuis in Rotterdam die we samen gevoerd hebben. Maar vooral als we samen naar de wedstrijden reden van FC Dordrecht. Dan sprak je vol passie en trots over jouw ploeg. Ik zal je missen.'

19:55: Toespraak van vriend en oud-Vitesse trainer John van den Brom. Ze speelden ook samen in één elftal. Van den Brom is nu trainer van Anderlecht in Brussel. 'De kracht die jij uitstraalde, heeft een ontzettend diepe indruk op mij achter gelaten. Samen hebben we heel veel mooie momenten gekend. We hebben samen veel wedstrijden gewonnen, maar deze laatste wedstrijd was voor jou niet te winnen. Rust zacht, maatje.'

20:00: Stef ten Thij, voorzitter van de supportersvereniging van Vitesse. 'Theo was een trainer die altijd voor ons klaar stond. Wat ons betreft was hij altijd hier trainer gebleven. De enige echte Mister Vitesse.'

Na de woorden van Ten Thij brengen de supporters op de Theo Bos tribune een verbaal eerbetoon aan de clubicoon.

20:05: Muziek van Paul de Leeuw, één van zijn favoriete artiesten. 'De steen.'

20:15: De laatste spreker is Marc van Hintum, oud-ploeggenoot en vriend van Theo. Beide mannen waren samen enkele maanden trainer van Polonia Warschau. 'In de spelersbus hoorden we van de president dat we ontslagen waren. We moesten ons best doen om niet in lachen uit te barsten. Ik ben dankbaar dat ik je vriend mocht zijn. Er was niemand die het leven zo omarmde als jij.'

20:25: supporters, gestoken in het geel en zwart, nemen plaats op de achterlijn en zijlijn met het gezicht naar de tribunes.

20:30: slotwoord van Vitessenaar Emile Hartkamp.

Daarna wordt de kist van Theo Bos door onder anderen John van den Brom, Marc van Hintum en Jan Streuer het stadion uitgedragen. Deze loop wordt begeleid met fakkels en muziek.