Gravin kasteel Middachten overleden

Isabelle gravin zu Ortenburg - Van Aldenburg Bentinck, vrouwe van kasteel Middachten in De Steeg, is vrijdagochtend op 87-jarige leeftijd overleden.

Dat bevestigt rentmeester Age Fennema.

In 2011 ontving de kasteelvrouw een Zilveren Anjer van koningin Beatrix, een onderscheiding voor personen die zich vrijwillig en onbetaald hebben ingezet voor cultuur of natuurbehoud in Nederland, de Nederlandse Antillen of Aruba. De gravin vond dat het gebouw en het landgoed voor iedereen toegankelijk moeten zijn.

Verdrietig

De vele vrijwilligers die zich inzetten voor kasteel Middachten zijn verdrietig. Fennema: 'Het is een einde van een tijdperk. De gravin was er altijd. Ze was de spil waar het om draaide, zij wás Middachten.'

Toekomst

De zoon van de kasteelvrouw is al jaren nauw betrokken bij het kasteel. Of hij op korte termijn op Middachten gaat wonen is nog onduidelijk, maar volgens de rentmeester zal dat uiteindelijk wel gebeuren. Het kasteel blijft toegankelijk voor publiek, Fennema: 'Middachten gaat gewoon door in de lijn die de gravin heeft ingezet.'

Afscheidsdienst

Woensdag wordt een afscheidsdienst gehouden in de dorpskerk in Rheden. De gravin wordt daarna in besloten kring begraven. Ze wordt bijgezet in het graf van haar echtgenoot die begraven ligt in Duitsland.