Referendum Kunstencluster Arnhem kan er komen

In Arnhem wordt hoogstwaarschijnlijk een referendum gehouden over het Kunstencluster.

De benodigde 750 handtekeningen van Arnhemmers zijn sinds woensdag binnen.

De gemeenteraad stemde er eerder mee in dat tegenstanders een definitief referendumverzoek mogen indienen. Aanleiding is de actie arnhemwilookgeenkunstencluster.nl van oud-D66-raadslid Bob Roelofs. De organisatie had 4 weken nodig om de 750 handtekeningen in te zamelen. Inwoners moesten naar het stadhuis of naar Loket Zuid komen.



Museum en filmhuis



Aan de Rijnkade zouden in het Kunstencluster het Museum voor Moderne Kunst en Focus Filmtheater moeten komen. Aanvankelijk was het de bedoeling dat ook de schouwburg er een plek zou krijgen, maar volgens burgemeester en wethouders is dat financieel niet haalbaar.

Er kan nog tot en met 13 maart een handtekening voor het referendum worden gezet. Eind maart besluit de gemeenteraad over het verzoek. Het gaat om een raadgevend referendum. Het is geldig als 30 procent van de kiesgerechtigden komt opdagen.