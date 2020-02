Geschokte reacties op overlijden Theo Bos

'Dit is een klap voor alles wat geel-zwart is', reageert voorzitter Stef ten Thij van Supportersvereniging Vitesse. Of de supporters iets gaan doen rondom de wedstrijd van Vitesse vanavond tegen FC Utrecht, laten zij afhangen van wat de familie van Bos wil.



Vitesse staat uiteraard op haar website uitgebreid stil bij de dood van clubicoon Theo Bos.

'Ik ben verdrietig dat mijn vriend #theobos #mistervitesse de oneerlijke strijd tegen zijn ziekte heeft verloren', treurt oud-medespeler en oud-collega-trainer John van den Brom.

'Het was heerlijk voetballen samen met Theo achterin'', aldus oud-medespeler Frans Thijssen op de website van Vitesse. 'Theo was een winnaar. Fysiek sterk en hoewel hij niet heel groot was kon hij geweldig koppen. Het is triest dat een vent van 47 als Theo wordt getroffen door zo'n vreselijke ziekte. Als ik het in een paar woorden moet zeggen: Theo was een geweldige gozer.'



'Verdrietig om te horen dat voetbalcollega #mistervitesse #theobos gisteren veel te jong is overleden. Prachtige clubman', laat oud-Vitesse-trainer Ronald Koeman weten. Theo Bos was Koemans assistent bij de Arnhemse club.



'Voor altijd in ons hart dag vriend rust zacht je hebt gestreden als een tijger', aldus aanvaller Jhon van Beukering, die onder Theo Bos getraind heeft.

'Ver-schrik-ke-lijk nieuws deze ochtend... Theo Bos overleden aan die rotziekte', laat oud-Vitesse-voorzitter Maasbert Schouten weten.

Voormalig Vitesse-trainer Aad de Mos is ook geschokt. 'We verliezen een van de fijnste collega's in ons land. RIP THEO.'

'Verschrikkelijk dat Theo is te komen overlijden. Vanuit mezelf en Ajax wil ik vrienden, familie sterkte wensen', aldus Frank de Boer.

'Een echte vriend. Daarom had ik ook zo'n moeite met zijn ziekte. Ik was echt van slag de laatste keer dat ik bij Theo was', zei Zeljko Petrovic, assistent van Bos bij FC Den Bosch tegen de Telegraaf. 'Als er iemand is die iets verdient in het leven, is het Theo. Ik ken niemand die iets verkeerd over hem heeft gezegd. Een beter mens dan Theo ben ik niet tegengekomen.'

'Rip Theo Bos.. Herinner me gelijk het moment dat Vitesse publiek z'n naam begint te scanderen en vd Brom in tranen was', twitterde international Kevin Strootman.

Oud-bokser Arnold Vanderlyde: 'Vitesse-icoon en vooral mooi mens en sportvriend #theobos is overleden!Je blijft in onze gedachten vriend!Rust zacht!!'

'Theo Bos overleden,maar 47 jaar.Altijd het maximale eruit halen was zijn boodschap,ongeacht de situatie.Gaf zelf het ultieme voorbeeld.RIP', twitterde oud-tennisser Raemon Sluiter.

Burgemeester Pauline Krikke van Arnhem: Met Theo Bos verliezen we een echte Arnhemmer. Een Vitessenaar pur sang. Als speler, als trainer, maar ook als supporter. Theo had bij allerlei evenementen veel aandacht voor de jeugd. Theo had oprechte interesse voor hen op sportief gebied, maar ook voor andere keuzes in hun leven. Hij was een voorbeeld waaraan ze zich konden spiegelen. Het is een groot verlies dat hij er nu niet meer is. Wij wensen zijn vrouw Marieke en zijn kinderen heel veel sterkte.