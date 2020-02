Deze winter kouder dan gemiddeld

Dat meldt Meteo Consult.

Met een nieuwe vorstperiode in het vooruitzicht, verwacht het weerinstituut in Wageningen een gemiddelde temperatuur van 3,0 graden over alle winterdagen, normaal is dat rond de 3,4 graden.

Ook in 2009, 2010 en 2011 waren de winters kouder dan gemiddeld. In 2012 was er sprake van zeer lage temperaturen, maar omdat dit maar van korte duur was, lag het gemiddelde van die winter boven de klimatologische norm van 3,4 graden.

