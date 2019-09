Geen bed, bad en brood? 'Wij gaan gewoon door!'

Hieronder een overzicht met reacties van enkele grote gemeenten in Gelderland.

Nijmegen



De gemeente Nijmegen wil nog niet reageren op het voorstel van het kabinet voordat zij het goed bekeken hebben. Toch lijkt de gemeente zijn opvang sowieso te behouden. De Stichting Noodopvang Vluchtelingen Nijmegen wil hoe dan ook door. ' Wij willen die mensen opvangen en al helemaal niet dat ze op straat komen. Als de gemeente het niet meer financieel mag of kan ondersteunen, dan moeten we het zelf ophoesten via particulieren en fondsen. Wij gaan in ieder geval door zolang het kan', zo vertelt Mariët Mensink van de opvang.

Zij vindt het besluit van het kabinet dan ook niks. 'Nee, dit compromis gaat niet werken. Illegalen gaan echt niet naar een opvang waar ze een paar weken mogen zijn, of naar steden waar ze elkaar niet kennen. Als mensen bang zijn en moeite hebben gedaan om hier te komen, dan moet er tijd over heen gaan om er over na te denken. Dan gaan ze niet zomaar naar zo'n centra. Ik werk al 3 jaar met die mensen. Ze slapen nauwelijks, hebben veel stress en problemen. Je kan wel zeggen dat het moet, maar dat gaat echt niet.'

En ook de PvdA-afdeling in Nijmegen is het niet eens met het landelijke besluit van de VVD en de PvdA.



Ons lokale standpunt zal niet wijzigen. Wij blijven knokken voor goede opvang: Iedereen verdient op z'n minst een bed, bad en brood. #bbb — PvdA Nijmegen (@PvdANijmegen) April 22, 2015

Arnhem

De gemeente Arnhem liet al eerder weten door te gaan met een bed-bad-broodopvang. En de Arnhemse wethouder van financiën Martijn Leisink baalt daarom ook van het besluit.

Ik vrees dat ik binnenkort aan de gemeenteraad een extra rijkskorting moet aankondigen. Dit is toch niet te geloven! pic.twitter.com/Bqw6sjD7zo — Martijn Leisink (@mleisink) April 22, 2015

Ede

De gemeente Ede heeft op dit moment geen noodopvang. 'In die zin gaat er dus niet veel voor ons, vertelt Henk Faas, woordvoerder van de gemeente. Maar stel je voor dat ze zouden komen, dan moeten we zeggen dat het niet hier kan. Er zijn dan de 5 grote steden. Er zijn natuurlijk ook particulieren die illegalen opvangen, maar daar staan wij los van. Die financieren wij ook niet.'

Doetinchem



In Doetinchem speelt de opvang met bed, bad en brood ook niet heel erg, zo vertelt woordvoerder Arjan Kuil . 'Op dit moment financieren wij de opvang van 2 personen. Waarvan de ene in Groningen zit en de ander in Utrecht. Vorig jaar is er nog wel een discussie geweest in de raad om te kijken of we meer moesten doen voor de opvang, maar met deze aantallen is dat niet noodzakelijk. Dus als je nu naar onze aantallen kijkt zijn de grote 5 steden genoeg en hoeven wij niet per se op te vangen, al kan ik natuurlijk niet in de toekomst kijken.'



Schippers: 'Bed-bad-broodopvang is inhumaan'

Minister Schippers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport liet zich donderdagochtend op Radio1 ook uit over het compromis. 'Ik ben er blij mee, het is een goede regeling. Nu laten we de rechters bepalen of iemand terug moet, maar vervolgens luisteren we niet. Dan kunnen we dat rechtssysteem ook afschaffen.



Daarnaast vind ik het verblijf in een kerk of garage voor bed, bad en brood een inhumane situatie. Hier gaat hun leven op een stop. Het is veel humaner om mensen goed terug te begeleiden en hun leven weer op te laten bouwen.