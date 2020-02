Verdachten moord Nicky Man blijven vastzitten

Maar volgens de rechtbank ligt er genoeg belastend materiaal tegen de mannen van 39 en 32 jaar.

Voorbijgangers vonden de 24-jarige Nicky Man in maart 2012 in de Ooijpolder bij Nijmegen. Recherchewerk leidde naar een loods op een Nijmeegs industrieterrein waar de 32-jarige verdachte een wietkwekerij had. De 39-jarige Nijmegenaar zou schulden hebben bij Man.

Het Openbaar Ministerie vermoedt dat Man in die loods is doodgeschoten, tussen 20 en 21 uur, en daarna in de Ooijpolder is gedumpt. De 39-jarige, een vriend van het slachtoffer, meldde zich om 21 uur voor een afspraak met Man, maar het OM denkt dat dat voor de vorm was en dat de twee in werkelijkheid al veel eerder hadden afgesproken.