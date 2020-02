'Aftreden paus zeer ongebruikelijk'

Dat zegt de Nijmeegse hoogleraar kerkgeschiedenis Peter Nissen. Het verraste hem dan ook zeer dat Benedictus XVI maandag aankondigde dat hij 28 februari stopt.



Benedictus (85) zegt dat hij niet meer de kracht heeft om de functie uit te oefenen. 'Ik had verwacht dat hij net als zijn voorganger Johannes Paulus II het ambt tot het laatst zou dragen', aldus Nissen.

Laatste keer was in 1294



De Duitse kardinaal Joseph Ratzinger werd in 2005 tot hoofd van de Rooms-Katholieke Kerk gekozen. Normaal blijven pausen tot hun dood in functie.



Het is tot nu toe slechts één keer eerder voorgekomen dat een paus opstapte omdat het ambt hem te zwaar werd. Dat was in 1294, toen paus Celestinus V de functie neerlegde. 'Hij heeft zich toen als een soort kluizenaar teruggetrokken in een klooster.'

Seksueel misbruik



Nissen zegt dat de onthullingen over seksueel misbruik in de RK-Kerk hun schaduw wierpen over het pontificaat van Benedictus. 'Dat was ook onder zijn voorganger al begonnen, maar het kwam nu op grote schaal naar buiten.'



Volgens Nissen volgde Benedictus verder vooral de lijnen die door zijn voorganger waren ingezet. 'Benedictus heeft Johannes Paulus II dan ook 25 jaar bijgestaan als perfect van de congregatie van de geloofsleer. Zeg maar de belangrijkste theologische adviseur.'



Een zwarte paus



Nissen verwacht dat de kardinalen 28 februari afspraken maken over het conclaaf waarin een opvolger wordt gekozen. Hij vindt een zwarte paus een interessante optie. 'Afrika is een continent waar religie een groeiende rol speelt. Zowel de islam als het christendom.'

Na een Pool en een Duitser zou het ook weer tijd kunnen worden voor een Italiaan, zegt Nissen. 'Het aantal Italiaanse kardinalen is onder Benedictus wat toegenomen.'

Als de kardinalen klaar zijn voor een niet-Europese paus, ligt Latijns-Amerika volgens Nissen voor de hand. 'In dat werelddeel woont 40 procent van het totale aantal katholieken ter wereld.'



Foto Wikimedia