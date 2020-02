Schietpartij Wageningen: potentiële getuigen

Die mensen zullen de komende tijd door het rechercheteam verhoord worden.



Een week geleden werd een 33-jarige man bij zijn woning aan de Tarthorst neergeschoten. De schietpartij was even voor 22.00 uur bij zijn woning. De man ligt nog steeds in het ziekenhuis, maar is al wel verhoord.



De politie is ook op zoek naar particulieren of bedrijven in de buurt van de woning die beveiligingscamera's hebben. Van de dader of daders ontbreekt nog elk spoor.