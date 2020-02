Kritiek op gemeente Tiel na brand

Ook vinden ze dat ze door de gemeente hadden moeten worden opgevangen. Sommigen moesten 2,5 uur wachten in de kou. Ze mochten hun huis niet in, omdat er bij de brand asbest was vrijgekomen. (audio)



De gemeente laat in een reactie weten het te betreuren dat er geen opvang was geregeld. Wel hebben politie en brandweer tijdens de brand huis-aan-huis mensen geïnformeerd over de situatie. 's Avonds kregen de bewoners bij een informele bijeenkomst alsnog antwoorden op hun vragen. Ook kregen ze een brief van de gemeente waarin staat hoe ze met asbest moeten omgaan.



Vijf huizen werden ontruimd. Aan het einde van de middag mochten bijna alle bewoners weer naar huis. Bewoners van één huis mochten nog niet terug; zij kregen van de gemeente een hotelovernachting aangeboden. Twaalf achtertuinen worden nog onderzocht op asbestdeeltjes.



In het afgebrande schuurtje ging ook een motor in vlammen op. Het grensde aan een schuur waar trouwauto's staan. Die zijn gespaard gebleven. De rookpluim was in een deel van Tiel goed zichtbaar.