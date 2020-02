Burgemeester Brummen boos op politie

Burgemeester Niels Joosten van de gemeente Brummen is boos omdat het politiebureau in Eerbeek mogelijk wordt gesloten.

Hij heeft een boze brief gestuurd aan de politietop. 'Ik voel mij volledig gepasseerd.'



Joosten heeft afgelopen week het overleg met de politie gestaakt, nadat hij hoorde dat er gesprekken lopen met een eventuele koper van het bureau in Eerbeek. Er was volgens hem eerder gezegd dat er dit jaar nog niets met de bureaus gaat gebeuren.

Desastreuze gevolgen



Een verhuizing naar Twello waarvan sprake zou zijn, heeft volgens Joosten voor grote delen van het gebied desastreuze gevolgen. Volgens hem halen agenten de maximale aanrijtijd van 15 minuten dan niet. 'Zeker als ook bureaus ten zuiden van Brummen zoals die in Dieren en/of Velp dicht zouden gaan. Hierover doen inmiddels ook geruchten de ronde', aldus Joosten.



Joosten vraagt zich af hoe de nieuwe nationale politie omgaat met de lokale belangen. 'Kennelijk kan zonder ook maar enig overleg met burgemeesters worden besloten over zaken die de openbare orde en veiligheid in een dorp of gemeente concreet in gevaar brengen. Een dorp als Eerbeek heeft recht op goede politiezorg! En uiteindelijk moet het in de eerste plaats gaan om veiligheid. Niet om de centen', aldus de burgemeester.

De burgemeester heeft een kopie van de brief naar onder anderen minister Opstelten en de vaste Kamercommissie voor Veiligheid en Justitie gestuurd.

Reactie politiechef



Politiechef Stoffel Heijsman van de eenheid Oost-Nederland laat weten dat er dit jaar op huisvestingsgebied niets zal veranderen. 'We nemen geen haakse bochten.'



Heijsman zegt dat alle 81 burgemeesters regelmatig door hem worden geïnformeerd over de voortgang van bijvoorbeeld de huisvesting. 'Want er wordt gewerkt aan een stategisch huisvestingsplan dat conform landelijke richtlijnen en afspraken wordt opgesteld. Uitgangspunt is dat elk basisteam één bureau krijgt.'



Heijsman zegt dat de burgemeester ervan uit kunnen gaan dat de veiligheid van de inwoners de allerhoogste prioriteit heeft. Ook zal de politie volgens hem voldoen aan de eisen die worden gesteld op bijvoorbeeld het gebied van aanrijtijden.