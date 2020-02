Ouderen laten zich niet zomaar overvallen

In de meeste gevallen zijn oudere mensen het slachtoffer. Zij worden vaak als weerloos gezien. Maar juist die leeftijdscategorie laat zich niet zomaar overvallen en gaat in verweer. Met het nodige geweld tot gevolg. Dat zegt de politie in het TV Gelderland-programma Dossier GLD.



Vorige week nog werd een ouder echtpaar in Ermelo overvallen in hun eigen woning. Het mannelijke slachtoffer was totaal niet bang geweest: 'Ik was niet bang voor het mes, ik weet ook niet waarom. Geld had ik niet en de pinpas hadden ze niet gekregen, al gingen ze steken.'



Volgens de politie reageren oudere mensen nog vanuit een ouderwets rechtvaardigheidsgevoel: 'Fysiek zijn ze misschien wat minder sterk, maar psychisch des te sterker', aldus de politie. Volgens het slachtoffer is het een principekwestie: 'Het is eigendom. En ik heb vroeger geleerd dat je met je poten van andermans spullen afblijft.'