Laatste hoofdstuk Weg naar de Bevrijding: Berlijn

Vandaag verschijnt het nieuwe en laatste hoofdstuk van Weg naar de Bevrijding, over de eindstrijd in Duitsland, de Slag om Berlijn en de ontwikkelingen in Nederland.

Over de gesprekken in Wageningen over de Duitse capitulatie, de intocht van de geallieerden in het westen van Nederland, de geruchtmakende schietpartij op de Dam en de manier waarop Nederland uit de oorlog te voorschijn kwam: over de doden, de ontheemden en de enorme schade. Nederland ligt in puin. De wederopbouw staat voor de deur.



Weg naar de Bevrijding is een multimediaal project van de Wegener Kranten, Omroep Gelderland en Omroep Brabant en bestaat uit een website en een speciale Facebookpagina met dagelijkse updates en achtergronden. De website sleepte in februari de derde prijs in de wacht van de Geschiedenis Online Prijs.

Weg naar de Bevrijding volgt in 12 hoofdstukken de opmars van de geallieerden vanaf de landingen in Normandië in juni 1944 tot de verovering van Berlijn en de Duitse capitulatie in mei 1945.