Gelderland viert de vrijheid, wel slecht weer verwacht

Op diverse plekken wordt in Gelderland dinsdag de vrijheid gevierd. In Wageningen is traditioneel het Bevrijdingsfestival, dat tot de grotere van ons land behoort.

Dat wordt dit jaar geopend door astronaut Andre Kuipers. Op meerdere podia spelen allerlei artiesten. Onder meer Dotan, Navarone en Kensington treden op. Ook in Nijmegen en Beuningen zijn ook festivals.

In Wageningen is ook een Herdenkingsbijeenkomst in de Johannes de Doperkerk. Daar zal minister Dijsselbloem een toespraak houden. Ook mr. Pieter van Vollenhoven en prinses Margriet zullen aanwezig zijn.

Bevrijdingsvuur



De afgelopen week is een vrijheidsvuur van de stranden van Normandie naar Eindhoven gebracht. Atletiekvereniging Pallas '67 bracht het maandagavond naar Wageningen. Van daaruit wordt het door middel van een estafette door het land verspreid.



De weersvoorspellingen zijn niet geweldig: er wordt onweer verwacht. Ook is er kans op hagel en zware windstoten. Later in de middag is het weer zonnig en droog. Er waait wel een (vrij) krachtige zuidwestenwind. Vanavond en vannacht is het helder en droog weer.