Eigenaar: hoogwerker was niet voor publiek

De eigenaar van de hoogwerker waarmee zaterdag een ongeluk gebeurde in Oosterwolde, zegt dat de hoogwerker niet bedoeld was als attractie voor het publiek.

Volgens loonbedrijf Van Werven was de kraan uitgeleend voor de opbouw van het oldtimerevenement.

De hoogwerker zou onder meer gebruikt worden voor het ophangen van vlaggetjes, borden en verlichting. 'De machine was niet bedoeld om toeschouwers de lucht in te brengen', zegt directeur Ton van der Giessen. 'Een hoogwerker is niet gemaakt om mensen te vermaken.'



Ook voorgaande jaren werden mensen in een hoogwerker de lucht in gebracht op het evenement. Van der Giessen zegt dat het de tweede keer was dat zijn bedrijf een hoogwerker beschikbaar stelde. Volgens hem is de hoogwerker de vorige keer alleen bij de voorbereidingen gebruikt. 'In de hoogwerker van dit jaar was ruimte voor twee mensen en wat gereedschap.'



Bij het ongeluk kwam een man van 48 uit Oosterwolde om het leven en raakten 11 mensen - vooral kinderen - gewond.

