Oosterwolde: 'de gemeente, de eigenaar en organisatie zijn aansprakelijk'

Dat zegt letselschadespecialist Yme Drost.

Hoewel het gebruik van de hoogwerker niet in de vergunning van het oldtimer-evenement was opgenomen, was de gemeente er wel van op de hoogte. Zaterdag viel bij het evenement een hoogwerker om met daarin ongeveer tien mensen. Eén persoon kwam te overlijden, 11 mensen raakten gewond.

'Daar is die hoogwerker niet voor bedoeld'



'De hoogwerker die er stond, is natuurlijk niet bedoeld om bezoekers mee omhoog te tillen', aldus Drost. 'Dat maakt de organisatie en de eigenaar van het voertuig aansprakelijk', zo gaat hij verder.



'Dit had de gemeente nooit moeten toestaan'



Ook de gemeente is volgens de letselschadespecialist verantwoordelijk. 'De gemeente is verplicht om de veiligheid van de toeschouwers in ogenschouw te nemen, de gemeente had nooit moeten toestaan dat toeschouwers omhoog getild werden'.

Vergelijkbaar met drama Haaksbergen



Het drama in Oosterwolde is volgens Drost vergelijkbaar is met het evenement in Haaksbergen, waarbij vorig jaar zomer mensen omkwamen toen een monstertruck het publiek in reed. 'Het zijn activiteiten die al jaren georganiseerd worden en al jaren goed gaan. Gemeenten moeten veel zorgvuldiger kijken naar de risico's en niet zomaar achter het bureau vergunningen geven.'

Onderzoek duurt nog lang



Het onderzoek naar het drama in Oosterwolde gaat langere tijd in beslag nemen, laat een politiewoordvoerder weten. Hoe lang is niet duidelijk, waarschijnlijk gaat het om weken of maanden. De toestand van de gewonden is volgens de politie ongewijzigd; er liggen nog vijf mensen gewond in het ziekenhuis.