Bevrijding leeft nog bij kwart miljoen Gelderlanders

Van de Gelderlanders die de bevrijding in 1945 meemaakten zijn er nog 240.000 in leven.

Bijna tweederde van deze groep was toen 5 jaar of ouder. Dat blijkt uit onderzoek van Omroep Gelderland op basis van cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

De bevrijding is dinsdag zeventig jaar geleden. Het aandeel 70-plussers per gemeente in Gelderland loopt uiteen van 9 tot 19 procent. In heel Gelderland is dat gemiddeld 12 procent.



In Rozendaal, Renkum en Rheden ligt het aandeel 70-plussers met ongeveer 18 procent het hoogst. In Westervoort, Arnhem, Neder-Betuwe is het met 9 procent het laagst.

Het CBS denkt dat over tien jaar ruim 5 procent van de Nederlanders de oorlog nog heeft meegemaakt. Over 20 jaar is dat vermoedelijk iets meer dan 1 procent van de mensen in Nederland. In 2045, 100 jaar na de bevrijding, leven naar verwachting zo'n 12.000 mensen in Nederland die er in 1945 al waren. Driekwart van hen is vrouw, een kwart man.

