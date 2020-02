Rutten ontbreekt bij derby NEC-Vitesse

Assistent Stanley Menzo is dan de coach. Menzo leidde zaterdag ook de laatste training voor de kraker tegen rivaal NEC.



Rutten meldde zich vrijdag ziek. De avond daarvoor had de oefenmeester bij TV Gelderland pittige kritiek geuit op Vitesse-eigenaar Merab Jordania. Dat gebeurde na de bekernederlaag tegen Ajax in Emmen. Rutten stapte daarna niet in de spelersbus en verliet Drenthe met technisch directeur Ted van Leeuwen. De coach meldde dat niet aan de selectie. Ook Van Leeuwen was vrijdag volgens Vitesse ziek en is sindsdien niet bereikbaar voor commentaar.

Bronnen melden dat Rutten mogelijk aanstuurt op een breuk omdat hij zich niet serieus genomen voelt door de Vitesse-top. De voormalig trainer van FC Twente en PSV drong bij Jordania aan op tussentijdse versterkingen, die hem ook beloofd waren. Het resultaat was donderdag echter, toen de transfermarkt sloot, dat er niemand was bijgekomen. 'Supporters worden voor de gek gehouden door een eigenaar die van de daken schreeuwt dat we om het kampioenschap moeten spelen', meldde Rutten geïrriteerd.

Rutten lange tijd onbereikbaar

Voor algemeen directeur Erwin Kasakowski was Rutten sinds zijn ziekmelding lange tijd onbereikbaar. 'Hij is ziek', liet de Duitser zaterdagmorgen in een korte reactie weten. Bij de training 's middags op Papendal zei Kasakowski dat hij via de sms alsnog contact met Rutten had gehad. "Boos ben ik niet meer. Merab nog een beetje. Hij is nu ziek en als Fred terug is gaan we praten. Ja hoor, ik denk dat hij gewoon bij ons blijft", herhaalde Kasakowski zijn eerdere woorden van vrijdag.



Foto: rookbommen en vuurwerk zaterdag tijdens de laatste training van Vitesse op Papendal.