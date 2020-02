Fel NEC wint verdiend in derby tegen Vitesse

Op een fase na rust na was NEC de betere in de derby tegen Vitesse en dus was de 2-1 zege absoluut verdiend.

De Arnhemmers haken nu af in te top van de eredivisie.

De eerste doelpoging was van Melvin Platje op de vuisten van Piet Velthuizen. Even later kwam Ryan Koolwijk vrij, maar de aanvoerder mikte over. Na een aardig begin werd de derby daarna vrij saai. Søren Rieks was namens het gretigere NEC nog wel een keer dreigend. Vitesse leverde de bal vooral in.Na een half uur had Platje bijna succes met een opportunistische poging. De eerste kans voor Vitesse was voor Theo Janssen, die te zacht schoot met zijn rechterbeen.



Amieux in korte hoek



De Arnhemmers ontsnapten toen Tomas Kalas een bal helemaal verkeerd beoordeelde en Platje op de lat mikte. Velthuizen moest ook weer in actie bij een venijnig schot van Nick van der Velden. De dikverdiende 1-0 kwam er ook. Rémy Amieux stoomde op en scoorde in de korte hoek, waarbij Velthuizen er niet zo best uitzag.

Gelijkmaker Havenaar



Na rust probeerde Vitesse het initiatief te nemen en dat leidde tot de 1-1. Jonathan Reis kopte door en Mike Havenaar kreeg zijn voet tegen de bal, die over Khalid Sinouh heen ging. NEC was even van slag, maar Rieks had wel een gevaarlijke schotpoging waar Velthuizen even op grabbelde Met Erik Falkenburg als invaller probeerde trainer Alex Pastoor NEC een impuls te geven. Dat werkte niet meteen, want Renato Ibarra dwong Sinouh tot een redding.

Boymans slaat toe



NEC had opeens een kans toen Victor Pálsson doorzette. Platje en de sterk invallende Falkenburg hadden geen geluk bij het afronden. Namens Vitesse schoot Reis heel hard naast en had Gaël Kakuta een weergaloze actie, maar NEC zat ook weer nadrukkelijker in de wedstrijd, die steeds boeiender werd. NEC nam opnieuw de leiding. Guram Kashia ging de mist in na een pass van Nick van der Velden en invaller Ruud Boymans mocht doorlopen en schoot de bal tussen de benen van Velthuizen door: 2-1. Op aangeven van Boymans had Van der Velden de wedstrijd moeten beslissen, maar hij schoot wild voorlangs. En de nieuwe spits stuitte zelf op Velthuizen toen Van der Velden hem bediende.



NEC: Sinouh; Will, van Eijden, Breuer, Amieux; Pálsson, van der Velden, Koolwijk; Foor, (61.Falkenburg),Platje, (67. Boymans), Rieks.



Vitesse: Velthuizen, Kalas, Kashia, Vd Heijden, V. Aanholt; Van Ginkel, Janssen; Ibarra, (85.Qazashvili), Reis, Havenaar, Kakuta.

12.493 toeschouwers